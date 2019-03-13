المريخ يجدد تعاقده مع نمر

جدّد نادي المريخ تعاقده مع اللاعب صلاح نمر لمدة عامين اليوم”الأربعاء”.
وأعرب اللاعب صلاح نمر عن سعادته بالخطوة، معتبرًا أنه سيكون أمام تحدٍ في المرحلة المقبلة.
وتمكّن نادي الرابطة كوستي من كسب توقيع لاعب الخرطوم الوطني السابق صلاح الأمير حيث تعاقد معه لمدة عام.
وأكّد اللاعب صلاح الأمير قدرته على العطاء، مؤكدًا أنه سيعمل من أجلّ إثبات الإضافة المرجوة، ومساعدة الرابطة على البقاء في الممتاز.
وضم نادي هلال كادوقلي كلاً من هشام المناقل، وخالد حماد وكومي.
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