السجل المدني : مزيد من البرامج لزيادة الوعى لدى المواطن

التاريخ: 13-مارس-2019
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ترأس اللواء شرطة حقوقي أبوبكر عبد الرازق حسين مدير الإدارة العامة للسجل المدني اجتماع اللجنة الإعلامية العليا لمشروع السجل المدني بحضور اللواء شرطة حقوقي د.هاشم علي عبد الرحيم مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة ومدراء الدوائر وأعضاء اللجنة من ممثلي الأجهزة الإعلامية المختلفة.
وثمن مدير الإدارة العامة للسجل المدني جهود اللجنة وإسهاماتها الواضحة في رفع درجة وعي المواطنين وتبصيرهم بأهمية استخراج وامتلاك الرقم الوطني في الفترة السابقة داعياً إلي تكثيف الجهود ومضاعفة العمل لرفع درجة وعي المواطنين لاستكمال الخطط والبرامج فيما يتعلق بالتسجيل خاصة فيما يلي تسجيل الواقعات الحياتية (الميلاد، الوفاة، الزواج، الطلاق).
وبحسب “سونا” فإن الاجتماع استعرض محاور الخطة الإعلامية النموذجية لدائرة الأحوال المدنية التي وجدت الإشادة والقبول من قبل الأعضاء وحظيت بالتداول والنقاش المستفيض وتبادل الآراء لإنفاذها بما يحقق أهدافها برفع نسبة تسجيل المواليد العامة وتسليط الضوء على أهمية دور دائرة الأحوال المدنية كواحدة من أهم مكونات مشروع السجل المدني لارتباطها بتسجيل الواقعات الحياتية.
وأمن الاجتماع على جملة من القرارات والمخرجات التي ستدفع بعملية التسجيل إلى الأمام.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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