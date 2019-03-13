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ارتفاع معدل التضخم في فبراير لـ(44.29%)

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 13-مارس-2019

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قال الجهاز المركزي للإحصاء في بيانه الشهري يوم الأربعاء إن التضخم ارتفع في شهر فبراير الماضي، وبلغ معدله 44.29% بنسبة ارتفاع 1.93%عن شهر يناير الذي سجل 43.45% وانخفاض 18% مقارنة بفبراير من العام 2018م.

 

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وسجل التضخم في المناطق الحضرية في شهر فبراير معدلاً بلغ 41.63% مرتفعاً عن شهر يناير ومنخفضاً عن نفس الفترة من العام الماضي، وبلغ معدله في المناطق الريفية 46.19% بنسبة ارتفاع 3.52% من شهر يناير وبانخفاض22.49% من فبراير في العام الماضي .

 

وعزا الجهاز بحسب الشروق – الارتفاع لعدة أسباب منها ارتفاع سلع من مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات وهي اللحوم والخبز والحبوب واللبن والجبن، بينما شهدت مجموعتي الخضروات والزيوت انخفاضاً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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