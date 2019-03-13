كشف الكاتب الصحفي و المحلل السياسي محمد لطيف عن سر استدعائه بصورة خاصة لمكتب مدير جهاز الأمن صلاح عبد الله قوش حيث أثار الاستدعاء العديد من علامات الاستفهام وسط الصحفيين. وذلك قبل دقائق من بداية لقائه الخاص برؤساء تحرير الصحف اليومية الذي حدث مؤخراً.

وذكر لطيف أن استدعائه بصورة خاصة من دون الصحفيين الذين حضروا اللقاء يعود لمعرفته وعلاقته المسبقة بمدير جهاز الأمن صلاح قوش قبل توليه المنصب حيث قال

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : الكاتب الصحفي محمد لطيف يكشف سر استدعائه بصورة خاصة لمكتب مدير جهاز الأمن ( صلاح دا لما كان في الشارع كنا أصحابه) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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