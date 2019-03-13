بالفيديو : الزواج الثاني للفنان نزار المهندس يثير جدلاً في مواقع التواصل الاجتماعي

بث الفنان الشاب نزار المهندس أغنية جديدة مصورة على طريقة الفيديو كليب أثارت جدلاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث تصور الأغنية مراسم زواج أشار عنوان الفيديو إلى أنه زواج الفنان نزار المهندس الشي الذي جعل العديد من المتابعين يهنئونه ومباركة الزواج له .

عدد من رواد المواقع تساءلوا عن سر مناسبة الزواج موضحين أن الفنان نزار المهندس سبق له الزواج حيث ذكر معلق (يا خوي يا صاحب القناه الزول عرس زمااان أسي يكون عنده ولد وبت) بينما علق آخر قائلاً : (العرس التانى ولا شنو).

يذكر بأن الفنان نزار المهندس كان قد بث في فترة سابقة فيديو كليب صور مراسم زواج كان يظهر فيه عريساً مصوراً خلاله أغنيته المشهورة (ملهلبة) بصورة أشبه بالسيناريو المصاحب للأغنية الجديدة التي جاءت بعنوان (العرسان وصلوا) التي أثارت جدلاً في المواقع.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)