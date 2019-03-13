التاريخ: 13-مارس-2019
31 مشاهدة
بحثت مجموعة إماراتية تزور البلاد هذه الأيام مع الأمين العام للاستثمار، الفريق أول ركن عبد الرحيم محمد حسين، الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الخدمات الطبية والبنية التحتية والطاقة والسياحة وخدمات النفط في السودان .
وقدم الأمين العام للاستثمار خلال لقائه بمكتبه يوم الأربعاء مجموعة “محمد بن عمر القابضة” الإماراتية برئاسة عبد السلام علي الكيال، بحسب الشروق – شرحاً لقانون الاستثمار السوداني والمزايا النسبية والضمانات المقدمة والمناخ والفرص الاستثمارية المتاحة في البلاد.
من جانبه قدم رئيس الوفد لرئيس الجهاز، شرحاً لأنشطتهم الاقتصادية التي تتمثل في مجال التعدين والبنيات التحتية والسياحة والطاقة، وأكد حرصهم على الاستثمار في السودان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مجموعة إماراتية تطلب الاستثمار في خدمات النفط بالسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.