مجموعة إماراتية تطلب الاستثمار في خدمات النفط بالسودان

بحثت مجموعة إماراتية تزور البلاد هذه الأيام مع الأمين العام للاستثمار، الفريق أول ركن عبد الرحيم محمد حسين، الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الخدمات الطبية والبنية التحتية والطاقة والسياحة وخدمات النفط في السودان .

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وقدم الأمين العام للاستثمار خلال لقائه بمكتبه يوم الأربعاء مجموعة “محمد بن عمر القابضة” الإماراتية برئاسة عبد السلام علي الكيال، بحسب الشروق – شرحاً لقانون الاستثمار السوداني والمزايا النسبية والضمانات المقدمة والمناخ والفرص الاستثمارية المتاحة في البلاد.

من جانبه قدم رئيس الوفد لرئيس الجهاز، شرحاً لأنشطتهم الاقتصادية التي تتمثل في مجال التعدين والبنيات التحتية والسياحة والطاقة، وأكد حرصهم على الاستثمار في السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)