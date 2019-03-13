تشكيل حكومة “كفاءات” صادمة بوجوه مكررة

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، يوم الأربعاء مرسوماً جمهورياً بتعيين الوزراء الآتية أسماؤهم وزراء اتحاديين وذلك بعد التشاور مع السيد رئيس مجلس الوزراء القومي :

– د. فضل عبد الله فضل وزير رئاسة الجمهورية

– الأمير أحمد سعد عمر وزير رئاسة مجلس الوزراء

– بروفيسور بركات موسى الحواتي وزير ديوان الحكم الاتحادي

– الأستاذ بشارة جمعة ارور وزير الداخلية

– د. الدرديرى محمد احمد وزير الخارجية

– د. محمد أحمد سالم وزير العدل

– الأستاذ مجدى حسن يسن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي

– الأستاذ الخير النور المبارك وزير التربية والتعليم

– الأستاذ بحر إدريس ابو قردة وزير العمل والإصلاح الإداري وتنمية الموارد البشرية

– الأستاذ حسن إسماعيل سيد أحمد وزير الإعلام والاتصالات

– الأستاذ رضوان محمد أحمد مرجان وزير الزراعة والغابات

– الأستاذ حامد ممتاز وزير الصناعة والتجارة

– الأستاذ اسحق آدم بشير وزير النفط والغاز

– د. عثمان التوم حمد وزير الري والموارد المائية والكهرباء

– د. محمد ابو فاطمه وزير المعادن

– الأستاذ حاتم السر وزير النقل والتنمية العمرانية

– الأستاذ إبراهيم يوسف محمد وزير الثروة الحيوانية والسمكية

– د. سهير أحمد صلاح وزير التعليم العالي والبحث العلمي

– الأستاذ السمؤال خلف الله وزير الثقافة والسياحة والآثار

– فريق د. سعاد الكارب وزير الضمان والتنمية الاجتماعية

– د. الصادق محجوب الطيب وزير الصحة.

وجاءت الأسماء صادمة للرأي العام بحسب ردود فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين كانوا يترقبون حكومة كفاءات حقيقية بوجوه جديدة تخرج البلاد من أزمتها الحالية.

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وعلق رئيس تحرير صحيفة السوداني ضياء الدين بلال في تغريدة على حسابه بموقع التواصل قائلا: ” التشكيل الوزاري لا جديد نفس الملامح والشبه”

فيما علق آخرون “ذات الوجوه التي خلقت الأزمة تتم إعادتها” .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)