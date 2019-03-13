مرسوم جمهوري بتعيين وزراء دولة

أصدر رئيس الجمهورية المشير عمر البشير يوم الأربعاء بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء محمد طاهر ايلا، مرسوماً جمهورياً بتعيين (18) وزير دولة إلى جانب الوزراء الاتحاديين في الحكومة الجديدة، بحسب سونا – ضمت كل من : ابوبكر عوض حسنين وزير دولة برئاسة الجمهورية خالد حسن إبراهيم وزير دولة بمجلس الوزراء د. آمنة ضرار وزير دولة بمجلس الوزراء د. ابو القاسم الأمين بركة وزير دولة بالحكم الاتحادي السيد ابو القاسم إمام الحاج وزير دولة بالحكم الاتحادي السيد أسامه فيصل وزير دولة بالخارجية عمر بشير مانيس وزير دولة بالخارجية مصطفى يوسف حولى وزير دولة بالمالية د. إبراهيم آدم إبراهيم وزير دولة بالتربية والتعليم العام Advertisements منى فاروق سليمان وزير دولة بوزارة الإعلام والاتصالات نهار عثمان نهار وزير دولة بالزراعة والغابات م. سعد الدين حسين البشرى وزير دولة بالنفط والغاز م. أحمد آدم كابو وزير دولة بالموارد المائية والري والكهرباء د. مصطفى محمود عبد الله وزير دولة بالنقل والتنمية العمرانية محمد طاهر محمد الأمين وزير دولة بالثروة الحيوانية والسمكية د. تابيتا بطرس وزير دولة بالتعليم العالي والبحث العلمي د. سمية إدريس أكد وزير دولة بالثقافة والسياحة والآثار أحمد محمد عثمان كرار وزير دولة بالضمان والتنمية الاجتماعية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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