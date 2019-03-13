تعيين مدير عام لهيئة الموانىء البحرية

التاريخ: 13-مارس-2019 فى : أخبار 554 مشاهدة أصدر رئيس مجلس الوزراء القومي د. محمد طاهر أيلا قراراً يوم الأربعاء بتعيين السيد عمر أحمد محمد علي مديراً عاماً لهيئة المواني البحرية. ووجه القرار بحسب سونا – وزارتي العمل والإصلاح الإداري وتنمية الموارد البشرية والنقل والتنمية العمرانية والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ هذا القرار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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