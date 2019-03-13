ارتفاع طفيف للدولار مقابل الجنيه السوداني.. تعرف على سعر الأربعاء

إرتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني يوم الأربعاء في أسواق المال والأعمال بالخرطوم، مقارنة مع يوم الثلاثاء وذلك للتعاملات النقدية بينما إستقر للتعامل بالشيكات والتحويلات الفورية .

يوم الأربعاء 13 مارس 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (أخبار الخليج 365) بالخرطوم ،سجل الدولار 70.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 18.65 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 85.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.

يوم الثلاثاء 12 مارس 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (أخبار الخليج 365) بالخرطوم ،سجل الدولار 69.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 18.40 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 85.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.

يوم الإثنين 11 مارس 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (أخبار الخليج 365) بالخرطوم ،سجل الدولار 70.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 18.65 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 85.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.

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يوم الأحد 10 مارس 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (أخبار الخليج 365) بالخرطوم ،سجل الدولار 70.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 18.65 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 85.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.

يوم الخميس 7 مارس 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (أخبار الخليج 365) بالخرطوم ،سجل الدولار 70.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 18.65 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 88.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)