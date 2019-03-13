ضبط كميات من الوقود المهرب بالنيل الأزرق

تمكنت قوة من مكافحة التهريب بولاية النيل الأزرق من ضبط كميات كبيرة من المواد البترولية كانت في طريقها إلى خارج البلاد إنفاذاً لقرارات رئاسة الجمهورية فيما يتعلق بمحاربة الفساد وعدم التعدي على حقوق المواطنين.

وقال الناطق الرسمي باسم حكومة الولاية العقيد شرطة خالد المبارك مصطفى، إن المعلومات أفادت بأن المتهمين كانوا يخططون لتهريب هذه الكميات إلى خارج البلاد، وأن هذه الضبطية تأتي بجهود هيئة الجمارك بوصفها أحد خطوط الدفاع المهمة للاقتصاد الوطني وإدارة شرطة مكافحة التهريب التي تعمل بمهنيتها المعهودة، وظلت تحقق الإنجاز تلو الإنجاز.

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وأضاف الناطق الرسمي أن الفريق أول ركن يحيى محمد والي النيل الأزرق بحسب الشروق – ثمن الضبطية، وأشار إلى أنها جاءت في إطار توجيهاته المستمرة لكافة القوات النظامية لبذل المزيد من الجهود والتفاني في إنفاذ قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة.

وأضاف أن الوالي ناشد المواطنين بمراجعة التصاريح والمستندات الخاصة للمواد البترولية وكافة السلع الأخرى التي تندرج في الجانب الاستراتيجي للدولة، والتأكد من مطابقة الكميات مع التصاريح والغرض الذي بموجبه تم التصديق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)