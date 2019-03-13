بالفيديو : الفنانة المشهورة بلقب (أم سروال) تحصد إعجاب رواد المواقع بأغنية لمهيرة

قدمت الفنانة الشابة رؤى محمد نعيم سعد المشهورة بلقب (أم سروال ) وسط رواد مواقع التواصل الاجتماعي قدمت أغنية وطنية جديدة بعنوان (مهيرة) حصدت إعجاب الكثيرين في المواقع والأغنية تأليف عادل إبراهيم محمد خير وألحان الدكتور علاء الدين ويقول مطلعها: شقت في عيونك مهيرة هي بي نفس الضفيرة واقفة بي عزة بتنادي.. Advertisements هيجت عزم العشيرة الأغنية التي تناولت كلماتها نضال المرأة السودانية حازت إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن إعجابهم من خلال تعليقاتهم التي أشادت بالفنانة حيث ذكر أحد المتابعين قائلاً : ( التحية لام سروال المبدعة ابنة المبدع) وكتب آخر (عجز لساني وقلبي عن التعبير بس انتي أحسن من مائة مذيع ومن مائة فنان ومن كل القنوات السودانية المدمرة … في أحلا من فنان يعبر عن وجع الشعب ما أظن أوفيتي وكفيتي رؤي محمد نعيم سعيد يااةةة مهيرة ويااا كنداكه سووووودانية) ووصفها معلق بالشجاعة حيث قال: (التحية ليك يارؤي بت السعيد والله أرجل من رجال انتي أصيلة بت أصول). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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