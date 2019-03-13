ضبط سلع استهلاكية فاسدة بكسلا

أسفرت حملة قامت بها إدارة المخالفات بمحلية كسلا عن ضبط كميات كبيرة من المواد الاستهلاكية الفاسدة من خلال تفتيش عدد من المحال التجارية بمدينة كسلا، وشددت سلطات إدارة المخالفات على استمرار الحملات لضبط السلع بالأسواق.

وأكد مدير إدارة المخالفات بمحلية كسلا محمد طاهر شيبة، أن الحملات مستمرة للمحافظة على صحة مواطني المحلية، شاكراً لجنة أمن المحلية على تعاونها في هذا الشأن.

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من جانبه، أشاد معتمد محلية كسلا المكلف سعادة العميد معاش عاطف عواض بحسب الشروق – بجهود لجنة المخالفات، مشدداً على تقديم المتهمين لمحاكمة عادلة.

وأكد أنه لا تهاون في محاسبة كل من يتلاعب بصحة مواطنى كسلا، داعياً إدارة المخالفات لمواصلة الحملات بسوق كسلا والأسواق الفرعية والمحلات التجارية كافة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)