ترتيبات لجذب مليون سائح أجنبي بالبحر الأحمر

أعلنت الأمين العام للمجلس الأعلى للسياحة والاستثمار بولاية البحر الأحمر سامية علي أحمد أوشيك، يوم الثلاثاء، أن السودان يرغب في وصول عدد السياح القادمين إلى البلاد لأكثر من مليون سائح أجنبي في عام 2019.

وقالت أوشيك على هامش فعاليات اليوم الأول لمعرض موسكو الدولي للسفر والسياحة، إن هناك نمواً كبيراً في عدد السياح القادمين إلى السودان، ونرغب في وصول عدد السائحين لأكثر من مليون سائح هذا العام.

وأشارت إلى أن السياح يتوجهون إلى السودان لممارسة رياضات السباحة والغوص ورحلات “السفاري” ونشاطات أخرى في كل أنحاء السودان”.

وأضافت أوشيك بحسب الشروق نقلاً عن وكالة “سبوتنيك” “الآن لدينا مشاريع على مستوى التخطيط، ولدينا خارطة استثمارية سياحية لعام 2019، وهناك برامج على مستوى التخطيط وعلى مستوى البنية التحتية والعرض الاستثماري والتسويق”.

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وقالت إن السودان يسعى لأن يصبح “مركزاً للاستثمار في مجال السياحة”.

وتستضيف موسكو في الفترة 12 إلى 14 مارس الجاري، فعاليات الدورة الـ26 لمعرض موسكو الدولي للسفر والسياحة.

ويشارك في المعرض أكثر من 1800 شركة من 54 دولة أجنبية. بينها عدد من الدول العربية، وهي: السودان والبحرين والإمارات العربية المتحدة وقطر ولبنان ومصر وتونس والمغرب والأردن.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)