نائب الرئيس: الأراضي الزراعية تحتاج للإرادة والعزيمة

قال نائب رئيس الجمهورية د. عثمان يوسف كبر، إن السودان يمتلك أراضٍ زراعية شاسعة وخصبة صالحة للزراعة ومياهاً وفيرة، تتطلب الإرادة والعزيمة لاستغلالها، وأن زيادة الإنتاج تمثل هدفاً أساسياً للدولة لتجاوز التحديات الاقتصادية الماثلة بالتركيز على القطاع الزراعي.

وخاطب د. كبر، يوم الأربعاء، الاحتفال بانطلاق حصاد محصول القمح بمشروع الزيداب الزراعي بولاية نهر النيل.

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ودعا المزارعين بحسب الشروق – إلى التحول من الزراعة التقلدية إلى الزراعة باستخدام التقانة الحديثة لضمان إنتاجية عالية من المحاصيل المتنوعة، مجدداً التزام الدولة بتوفير كل معينات عملية الحصاد وتذليل كل المعوقات والمشاكل التي تعترضها.

من جهته، أعرب والي نهر النيل الفريق ركن الطيب المصباح، عن تقدير الولاية لجهود رئاسة الجمهورية واهتمامها بالزراعة والمزارعين والحصاد، مشيراً إلى أن مشروع الزيداب من المشاريع الكبيرة وينتج محاصيل متنوعة بستانية وحقلية.

وكان نائب رئيس الجمهورية د. عثمان محمد يوسف كبر، قد وصل ولاية نهر النيل صباح الأربعاء في زياره تستغرق يوماً واحداً، لتدشين عمليات الحصاد لمحصول القمح بمشروع الزيداب الزراعي، وسط حضور رسمي وشعبي كبير يتقدمه والي الولاية وأعضاء حكومته.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)