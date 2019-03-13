الهلال يصرف النظر عن الفيتوري

كشفت مصادر قريبة من إدارة الهلال، أن النادي صرف النظر عن التعاقد مع المدافع الليبي الصادق الفيتوري، في التسجيلات التكميلية واتجه للتعاقد معه مبدئياً على أن يواصل تدريباته مع الفريق حتى التسجيلات الرئيسية التي تنعقد في يوليو فإذا اقنع الجهاز الفني سيتم التعاقد معه. وأشار المصدر إلى أن الجهاز الفني للهلال رفض فكرة التعاقد مع اللاعب لأنه لم يشاهده ولا يعرف جاهزيته كما أن الفريق لا يستفيد منه في الوقت الحالي على المستوى الأفريقي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)