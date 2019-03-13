التاريخ: 13-مارس-2019 فى : رياضة 469 مشاهدة أكمل المريخ، اتفاقه مع الصادق شلش مهاجم الهلال السابق، بعد الاجتماع الذي عقدته لجنة التسجيلات مع اللاعب بالمكتب التنفيذي ظهر اليوم الأربعاء، حيث وقع اللاعب على عقد مبدئياً لثلاث سنوات وسيوقع في كشف الفريق رسمياً بعد إخلاء خانة له. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المريخ يتعاقد مع شلش لثلاث سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.