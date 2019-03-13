المريخ يتعاقد مع شلش لثلاث سنوات

التاريخ: 13-مارس-2019
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أكمل المريخ، اتفاقه مع الصادق شلش مهاجم الهلال السابق، بعد الاجتماع الذي عقدته لجنة التسجيلات مع اللاعب بالمكتب التنفيذي ظهر اليوم الأربعاء، حيث وقع اللاعب على عقد مبدئياً لثلاث سنوات وسيوقع في كشف الفريق رسمياً بعد إخلاء خانة له.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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