التشكيل الرسمي لـ"ليفربول" أمام بايرن ميونخ

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي بايرن ميونيخ الألماني، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا. وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- حراسة المرمى : أليسون. Advertisements خط الدفاع : أرنولد - فان دايك - ماتيب - روبرتسون. خط الوسط : ميلنر - هيندرسون - فينالدوم. خط الهجوم : محمد صلاح - ماني - فيرمينيو.

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