مارادونا يصف رونالدو بـ"الحيوان"

أعرب اسطورة الكرة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا عن فخره الشديد بمواطنه "ليونيل ميسي " نجم برشلونة الاسباني، بينما وصف البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي بـ"الحيوان". وقال "مارادونا" في تصريحات لصحيفة "ماركا": " أنا وجميع الأرجنتنيين فخورون بـ"ميسي" وما يقدمه في كرة القدم". وأضاف: " البرتغالي رونالدو "حيوان" "، في إشارة لقتاله من أجل تسجيل الاهداف وحصد البطولات. وتابع: " رونالدو قال أنه سيحتاج لتسجيل 3 أهداف في شباك أتليتكو مدريد وهذا ما فعله". وكان رونالدو سجل 3 أهداف وقاد يوفنتوس للفوز على أتليتكو مدريد بثلاثية نظيفة في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وصعد اليوفي لدور الثمانية بالبطولة.

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