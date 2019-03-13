ترأس والي شمال دارفور، الفريق ركن النعيم خضر مرسال، اجتماع مجلس الوزراء الدوري لحكومة الولاية. وبحسب شبكة أخبار شمال دارفور، فقد ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بهموم وقضايا المواطنين ومتابعة موجهات الوالي خلال زياراته إلى الوزارت والوحدات الحكومية ومحلية الفاشر.

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كانت هذه تفاصيل خبر والي شمال دارفور يطالب الوزراء بالالتزام بموجهات زياراته الميدانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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