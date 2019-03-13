تعرض منذ قليل موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، و"إنستجرام" لعطل مفاجئ اليوم الأربعاء في عدد من دول العالم، وهناك الكثير من المستخدمين اشتكوا من عدم قدرتهم من استخدام الموقعين، حسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.
وفي الشرق الأوسط واجه مستخدموا الموقع مشكلة في كتابة المنشورات وتحميل الصور، وفوجئوا برسالة تنبيهية تفيد بوجود مشكلة وجار العمل على حلها.
كما أبلغ موقع "داون ديتور" بارتفاع حاد في عدد الشكاوى من تعطل فيسبوك وإنستجرام المفاجئ، والتي انتشرت في عدة دول بالعالم، لافتًا إلى أن سبب العطل انقطاع في التيار الكهربائي في المملكة المتحدة وبقية أوروبا والساحل الشرقي للولايات المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على سبب تعطل موقعي "فيسبوك" و"انستجرام" في عدد من الدول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.