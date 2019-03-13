تعرف على سبب تعطل موقعي "فيسبوك" و"انستجرام" في عدد من الدول

تعرض منذ قليل موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، و"إنستجرام" لعطل مفاجئ اليوم الأربعاء في عدد من دول العالم، وهناك الكثير من المستخدمين اشتكوا من عدم قدرتهم من استخدام الموقعين، حسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وفي الشرق الأوسط واجه مستخدموا الموقع مشكلة في كتابة المنشورات وتحميل الصور، وفوجئوا برسالة تنبيهية تفيد بوجود مشكلة وجار العمل على حلها.

كما أبلغ موقع "داون ديتور" بارتفاع حاد في عدد الشكاوى من تعطل فيسبوك وإنستجرام المفاجئ، والتي انتشرت في عدة دول بالعالم، لافتًا إلى أن سبب العطل انقطاع في التيار الكهربائي في المملكة المتحدة وبقية أوروبا والساحل الشرقي للولايات المتحدة.