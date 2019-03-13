الطاهر حسن التوم يرد على الذين البسوه (الثوب النسائي) .. شاهد ماذا قال؟؟

قطع الإعلامي الطاهر حسن التوم مدير عام قناة سودانية 24 معد ومقدم برنامج (حال البلد) – قطع بعدم نيته مواجهة الحملات الاسفيرية قضائياً تلك الحملات التي تصوره في صورة امرأة على مواقع التواصل الاجتماعي بمعالجة الصور التي تظهره مرتدياً الثوب النسائي مؤكداً بأنه لا يضيق بها و أن من يقومون بها لديهم مشاكل ثقافية.
وذكر الطاهر أنه يواجه هذه الأساليب بالضحك مشيراً إلى أنه ظل يقول لأسرته أن من يمتهن العمل الإعلامي لا بد أن يكون مستعداً لدفع الثمن وأن من يضيق بهذه الأشياء يجب عليه ترك العمل الإعلامي ، مؤكداً بأنه لن يلجأ للقضاء ، مضيفاً بأنه يعرف متى يقوم بذلك وما هي نوع القضايا التي تستدي اللجوء للقضاء.
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