أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن "اتفاق خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي "بريكست" غير قابل للتفاوض".
وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ثد اكدت أن "وجود اتفاق منظم لخروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي من مصلحة الجميع".
وكان مجلس العموم البريطاني قد رفض اتفاق "بريكست" المعدل الذي قدمته رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بأغلبية 391 صوتا مقابل 242.
وطالب زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربن، بإجراء انتخابات عامة، كما أكد أن حزبه سيقدم خطة جديدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وفي السياق ذاته، شدد المتحدث باسم رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك على أن رفض مجلس العموم البريطاني للمرة الثانية الاتفاق الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشأن انسحابها من الاتحاد "زاد بشكل كبير" من خطر الخروج "بدون اتفاق".
كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون: لا تفاوض مجدداً على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.