ماكرون: لا تفاوض مجدداً على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن "اتفاق خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي "بريكست" غير قابل للتفاوض".

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ثد اكدت أن "وجود اتفاق منظم لخروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي من مصلحة الجميع".

وكان مجلس العموم البريطاني قد رفض اتفاق "بريكست" المعدل الذي قدمته رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بأغلبية 391 صوتا مقابل 242.

وطالب زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربن، بإجراء انتخابات عامة، كما أكد أن حزبه سيقدم خطة جديدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفي السياق ذاته، شدد المتحدث باسم رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك على أن رفض مجلس العموم البريطاني للمرة الثانية الاتفاق الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشأن انسحابها من الاتحاد "زاد بشكل كبير" من خطر الخروج "بدون اتفاق".