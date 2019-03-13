رئيس الوزراء السوداني يعلن التشكيل الوزاري الجديد

أعلن رئيس الوزراء السوداني، محمد طاهر أيلا، الأربعاء، تشكيلة الحكومة الجديدة، حيث ضمت 21 وزيرا 9 منهم من الحكومة السابقة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة الخرطوم، تابعه مراسل الأناضول.
واحتفظت التشكيلة الجديدة بعدة أسماء بينها فضل عبد الله فضل وزيرا لرئاسة الجمهورية، أحمد سعد عمر وزيرا لمجلس الوزراء، الدرديري محمد أحمد وزيرا للخارجية، محمد أحمد سالم وزيرا للعدل، وبحر أبو إدريس أبو قردة وزيرا للعمل.
بينما انتقل حامد ممتاز، من وزارة الحكم الاتحادي إلى الصناعة والتجارة، وبشارة جمعة أرور، من وزارة الإعلام إلى الداخلية.
كما انتقل حسن إسماعيل، من وزارة الحكم المحلي، بولاية الخرطوم، إلى حقيبة الإعلام والاتصالات، والخير النور من الصحة إلى وزارة التربية والتعليم.
وتم تكليف مجدي يس بحقيبة المالية، السموال خلف الله للثقافة، محمد أبو فاطمة وزيرا للمعادن، وسعاد الكارب وزيرا للضمان الاجتماعي.
وشملت الحقائب كذلك بشير موسى الحواتي، وزيرا للحكم الاتحادي، حاتم السر وزيرا للنقل والتنمية العمرانية، رضوان حسن وزيرا للزراعة، والصادق محجوب وزيرا للصحة.
كما تم تكليف، إبراهيم أحمد عبد الله وزيرا للثروة الحيوانية والسمكية، عثمان التوم حمد، وزيرا للري والكهرباء والموارد المائية، إسحق آدم جماع، وزيرا للنفط، وسهير أحمد صلاح، وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.
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