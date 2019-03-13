رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتعيين "عمر أحمد" مديرا عاما لهيئة الموانىء البحرية

أصدر رئيس مجلس الوزراء القومي، الدكتور محمد طاهر أيلا قرارا اليوم بتعيين السيد عمر أحمد محمد علي مديرا عاما لهيئة الموانىء البحرية. ووجه القرار وزارتي العمل والإصلاح الإداري وتنمية الموارد البشرية والنقل والتنمية العمرانية والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ هذا القرار.

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