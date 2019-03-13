السلطات تحبط محاولة تهريب مواد بترولية للخارج في النيل الازرق

تمكنت قوة من مكافحة التهريب بولاية النيل الازرق من ضبط كميات كبيرة من المواد البترولية بإحدى المناطق الطرفية بالولاية . وقال الناطق الرسمي بإسم الحكومة فيما يتعلق بالطوارئ العقيد شرطة خالد المبارك مصطفى في تصريحات صحفية أن المتهمين كانوا يخططون الى تهريبها خارج البلاد .

ووصف شرطة الجمارك بانها أحد خطوط الدفاع عن الاقتصاد الوطني واحتفى بمهنية مكافحة التهريب في إنجاز الضبطية وقال أن الضبطية تأتي إنفاذاً لقرارات وتوجيهات رئيس الجمهروية .

ودعا المبارك المواطنين للالتزام بمراجعة التصديقات الخاصة بالمواد البترولية وكل السلع الاستراتيجية والتأكد من استخدامها في الغرض الذي صدقت من اجله ، وطالب المواطنين بالتبليغ الفوري عن اي مخالفات ، مؤكداً قيام نيابات ومحاكم للطوارئ بالولاية لمحاكمة المتورطين .

من جانبه اشاد معتمد محلية التضامن عبدالعظيم ابوروف بمجهودات هيئة الجمارك ومكافحة التهريب في سد الثغرات وحماية الاقتصاد ورصد كل من تسول له نفسه المساس بإقتصاد البلاد وقطع بعزم الحكومة القضاء على استئصال بؤر الفساد .

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