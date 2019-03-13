هل يعود رونالدو؟..زيدان يجيب على السؤال

الخليج 365 :

أجاب المدير الفني الجديد لريال مدريد الإسباني زين الدين زيدان بحزم، على فكرة عودة نجم الفريق السابق كريستيانو رونالدو إلى الفريق الملكي مستقبلا.

وبعد توقيعه عقدا يمتد حتى 2022 لتدريب الفريق، أعاد زيدان الثقة لجماهير ريال مدريد، بعد أشهر “كارثية” منذ رحيله عن “سانتياغو بيرنابيو” الصيف الماضي.

واستنكر زيدان أسئلة الصحفيين حول التعاقدات المقبلة، ومنها عودة رونالدو، الذي رحل عن ريال مدريد الصيف الماضي متوجها ليوفنتوس الإيطالي.

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وقال زيدان: “موضوع الانتقالات ليس مطروحا على أجندة اليوم. نحن نركز على إنهاء الموسم بشكل قوي، لدينا 11 مباراة متبقية بالدوري”.

وحول النجم البرتغالي قال زيدان: “كلنا ندرك حجم المساهمة التي قام بيها رونالدو لتاريخ النادي، لكن الآن، هذا الموضوع ليس في بالي”.

وكثرت الأنباء حول احتمالية عودة رونالدو لصفوف ريال مدريد، للاجتماع بمدربه السابق زيدان، الذي حقق معه 3 ألقاب دوري أبطال أوروبا.

وجمعت النجمين الأسطوريين علاقة قوية خلال فترة تواجدهما في ريال مدريد، لكن تصريحات زيدان الأخيرة تشير إلى أن عودة “الدون” ليست في حساباته.