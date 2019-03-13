بشه الى دولة المجر لتلقي دورة تدريبية دولية

الخليج 365 :

أكمل اتحاد كرة القدم السوداني بشكل نهائي ملف، نجم المنتخب السوداني السابق، وقائد فريق الهلال المعتزل محمد أحمد بِشَّة، تمهيدا لسفره إلى المجر لحضور دورة تدريبية مكثفة لتأهيل المدربين، تحت إشراف الإتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.

وتحصل بشة على منحة للدورة التأهيليةعن طريق اللجنة الأولمبية السودانية، والتي ستقام بالمجر إنطلاقا من الأسبوع القادم وتستمر لمدة شهر.

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وكشف أحمد بابكر، المدير الإدارة الفنية باتحاد كرة القدم السوداني تفاصيل المنحة وقال:”تلقيت إتصالات رسمية هذا الأسبوع من لجنة التطوير بالفيفا، حول معلومات أساسية تتعلق ببشة قبل قبوله النهائي للمنحة”.

وأضاف بابكر: “أن أهم معلومة طالبت لجنة التطوير بالفيفا، ما إذا كان بشة شخص يمكنه يساعد في تطوير كرة القدم ببلاده، على خلفية تاريخه الكروي، وقد قدمت معلومات مفصلة عن تاريخه بالموردة والهلال والمنتخب وقيمته الفنية”.

وأوضح بابكر أن لجوء لجنة التطوير بالفيفا، لاتحاد الكرة السوداني للتأكد من هوية بشة، بسبب أن المنحة جاءت عن طريق اللجنة الأولمبية، وأن الجهة الوحيدة التي تؤكد هوية بشة الجهة التي تنظم كرة القدم بالسودان، وهي الإتحاد السوداني للكرة.