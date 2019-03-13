شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : إيقاف نحو (75%) من الصرافات الآلية، وأرجع المصادر الخطوة إلى الاستراتيجية التي تتعلق بتوزيع (الكاش) وصرف المرتبات وبعض الفروقات نقداً، وقال إن نسبة الصرافات العاملة حتى أمس (25%) .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيقاف نحو (75%) من الصرافات الآلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.