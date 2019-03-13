مصر توافق على دخول شحنة تضم 2300 رأس إبل قادمة من السودان

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الخليج 365 :
وافقت مصر على دخول شحنة تضم نحو 2300 رأس من الإبل القادمة من دولة السودان عبر منفذ أرقين البرى، بعد إخضاعها لعدة فحوصات للتأكد من عدم حملها اية أمراض وبائية.
وأفرج الحجر البيطرى في مصر التابع لمدينة أبو سمبل بمحافظة أسوان ، اليوم الأربعاء، عن شحنة تضم نحو 2300 رأس من الإبل القادمة من دولة السودان من خلال منفذ أرقين البرى، حيث خضعت الشحنة لعدة فحوصات من قبل الفريق البيطرى وتم اتخاذ عينات لتحليلها والتأكد من عدم حملها اية أمراض وبائية.
وتمكن رجال الحجز البيطرى بمدينة أبو سمبل، من إنهاء إجراءات الجمارك والفحوصات اللازمة للشحنة، من خلال عينات عشوائية لها تمهيدا لطرحها بأسواق دراو والقاهرة.
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