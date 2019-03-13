إرتفاع كبير في اسعار حديد التسليح والاسمنت 

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قفزت أسعار الأسمنت إلى (9) آلاف جنيه للطن، مقارنة بـ (7) الف قبل يومين، بمعدل (450) جنيها للجوال الواحد، فيما تباينت أسعار حديد التسليح بين (67 – 70) الف جنيه، ونفي تجار بسوق السجانة علمهم بأسباب الزيادة، مشيرين لركود حركة البيع بعد إرتفاع الأسعار.

وأكد حسن يوسف صاحب محل بالسوق بحسب (الاحداث نيوز) ، أن أسعار مواد البناء تشهد تباينا، موضحا أن طن الأسمنت كان مطلع الشهر الحالي (7) الف جنيه قبل أن يقفز إلى (9 ) الف خلال يومين، وأشار لإستقرار أسعار حديد التسليح دون زيادات تذكر، وقال أن هذه الزيادات أدت لركود حركة البيع بسبب الأسعار المرتفعة، مشيرا لعدم علم التجار بمبررات الزيادة.

وخلال الفترة السابقة ادت زيادة أسعار الاسمنت وحديد التسليح وبقية مستلزمات البناء لإرتفاع تكاليف التشييد وما يتبعها من غلاء الايجارات للمنازل السكنية والتجارية.