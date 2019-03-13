تدشين حصاد القمح بولاية نهر النيل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

يدشن اليوم، نائب رئيس الجمهورية عثمان يوسف كبر حصاد القمح بولاية نهر النيل في مساحة (16) ألف فدان، ابتداءً من مشروع الزيداب، انتهاءً ببحيرة المناصير، بجانب الوقوف على عدد من المشاريع التنموية التي يفتتحها رئيس الجمهورية في شهر مارس الجاري. وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي لنهر النيل إبراهيم الزين أن الزيارة الغرض منها تدشين حصاد القمح، بجانب تنوير حكومة الولاية بقانون الطوارئ، للحفاظ على حقوق وممتلكات المواطنين، وأشار إلى أن الولاية موعودة بإضافة (300) ألف فدان قمح بالري المحوري العام القادم، يتم تنفيذها بواسطة شركة زادنا ضمن سلسلة مشاريعها الممتدة بالولاية.

في سياق آخر كشف عن أزمة وقود حادة وعودة صفوف الجازولين بمحطات الوقود بالولاية، مما أدى إلى توقف قطاع التعدين، وقال الزين لـ(آخر لحظة) ما زالنا في انتظار وعود الشركة السودانية للموارد المعدنية بتدفق الوقود والدقيق للمعدنين، وشدد رئيس اللجنة بضرورة توفير مدخلات الإنتاج للمعدنين لزيادة الإنتاج وتخفيف الضغوطات على مواطني الولاية.