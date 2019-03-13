التضخم يصل إلى 44% في شهر فبراير

الخليج 365 : كشف الجهاز المركزي للإحصاء، عن ارتفاع معدلات التضخم في البلاد إلى 44.29% لشهر فبراير الماضي مقارنة بـ 42.45% خلال يناير.

وأرجع الإحصاء في بيان اليوم “الأربعاء”، ارتفاع التضخم إلى زيادة أسعار في مجموعة الأغذية والمشروبات تشمل اللحوم والخبز واللبن.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء “إن معدل التضخم لشهر فبراير الماضي ارتفع بنسبة 1.93 بالمائة”.

وبحسب البيان فإن معدل الشهر الماضي انخفض بنسبة 18% عن شهر فبراير من العام الماضي حيث بلغ 54.32%.

وأشار الجهاز إلى أن معدل التضخم في المناطق الحضرية بلغ 41.63% بينما سجل في المناطق الريفية 46.14%. المادة السابقة المريخ يفجّر قنبلة التسجيلات ويضم مهاجم الهلال شلش وماماني المقالة القادمة تدشين حصاد القمح بولاية نهر النيل

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