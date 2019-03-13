انتشال 24 طفلا وانباء عن وجود أكثر من 100 شخص تحت الأنقاض لانهيار مدرسة في لاغوس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت السلطات النيجيرية، الأربعاء، انتشال 24 طفلا عقب انهيار مبنى مكون من ثلاثة طوابق، ويضم مدرسة، في مدينة “لاغوس” جنوب غربي البلاد، فيما لم يتضح بعد ما إذا كان بينهم قتلى.

ونقلت “أسوشييتد برس”، عن المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ، ساني داتي، “ليس لدينا في الوقت الحالي أي معلومات عن الخسائر لأننا ما زلنا مشغولين بأعمال الإنقاذ”.

وأضاف أنه تم “سحب حوالي 24 طفلا من تحت الأنقاض، فيما لم يتضح بعد ما إذا كان بينهم قتلى”.

ولفت إلى أن “مسؤولين من الوكالة وخدمات الطوارئ الأخرى هرعوا إلى الموقع”.

فيما تجري السلطات المختصة الإجراءات اللازمة للكشف عن ملابسات الحادث وسبب انهيار المبنى، بحسب المصدر نفسه.

وفي وقت سابق الأربعاء، أفادت صحيفة نيجيرية أن مبنى مكون من 3 طوابق يضم مدرسة، انهار في مدينة لاغوس.

وأشارت إلى وجود أكثر من 100 شخص تحت الأنقاض.

وقالت صحيفة “ديلي ترست” المحلية، إن هناك مخاوف من مصرع العديد من الطلاب وإصابة عشرات، إثر انهيار المبنى في حي “إيتافاجي”.

وهرعت فرق الإنقاذ والشرطة إلى مكان الحادث لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض، بحسب المصدر.

ولفتت الصحيفة إلى وجود أكثر من 100 طالب تحت الأنقاض.

بدورها، ذكرت صحيفة “ذا كابل” المحلية، أن طابقًا في المبنى المنهار يتم استخدامه كمدرسة.

وأشارت إلى أن الحادث وقع أثناء وجود الطلاب في صفوفهم الدراسية.

وأضافت أنه تم نقل بعض الضحايا إلى المستشفى، دون مزيد من التفاصيل.

الاناضول