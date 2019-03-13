مصرع واصابة 36 شخصا في حادث مروري مريع شمال بحري…

لقيت سيدة حتفها وأصيب 35 آخرون بجروح متفاوتة جراء تصادم بص سياحي وجرار بالطريق الدائري شمال بحري.

ونقل مصدر لـ(السوداني) إن البص أقل الركاب من الخرطوم متجهاً إلى بورتسودان، إلا أنه قبل مغادرته حدود العاصمة وقع اصطدام بينه وعربة جرار كانت تسير في الاتجاه المعاكس، أسفر عن مصرع سيدة، وإصابة 35، بينهم نساء وأطفال، نقلتهم شرطة المرور إلى حوادث مستشفى بحري، وأشار المصدر إلى أن إصاباتهم متفاوتة. وكشف المصدر عن أن بين المصابين نحو 15 شخصاً من أسرة واحدة كانوا في طريقهم للمشاركة في مناسبة زواج.