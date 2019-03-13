نظامي يقتل شابا رميا بالرصاص بالشارع العام بأبي سعد…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أردى نظامي شاباً قتيلاً رمياً بالرصاص بالخطأ أثناء مطاردة لص تسور أحد المنازل بأبو سعد جنوب أم درمان.

ونقل مصدر لـ(السوداني) أن لصاً تسور أحد المنازل ليلاً إلا أن سكانه شعروا بحركته وهبوا للقبض عليه، مطلقين صيحات عالية، استيقظ على إثرها عدد من الجيران، وشارك نظامي في مطاردة اللص مطلقاً عياراً نارياً لتوقيفه إلا أنه أخطأ هدفه وأصاب أحد الشباب وتسبب في مقتله حالاً، وأضاف المصدر أن الشرطة حققت حول الملابسات ودونت بلاغاً ومن ثم أحالت الجثة إلى مشرحة أم درمان.