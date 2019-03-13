والي سنار يوقف بيع الأراضي الحكومية وإيجار المشاريع الحدودية للأجانب بولايته

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أصدر والي سنار عيسى بابكر حزمة من القرارات أوقف بموجبها بيع الأراضي الحكومية ومنع إيجار المشاريع الزراعية الحدودية للأجانب.

وأرجعت القرارات توزيع المواد البترولية للإدارة العامة للبترول بالولاية، كما منعت القرارات تداول الوقود خارج الطلمبات ومنع تداوله في مواعين أخرى.

وأشارت القرارات إلى أن وقود الزراعة والطواحين والوابورات الزراعية يمنح عبر تصاديق رسمية.

ولفتت القرارات إلى أن دقيق الخبز من اختصاص جهاز الأمن والمخابرات الوطني وكشفت عن عبوات خاصة بالدقيق المدعوم تمثل قوت المواطنين ويمنع المتاجرة بها خارج الإطار المعروف.

ولفت الوالي لاتجاههم بمراجعة شاملة لتعاقدات وإيجارات الأراضي الاستثمارية التي منحت بغرض الاستثمار.

وقال لا تلاعب ولا تهاون مع المتاجرين بقوت الشعب ومخربي الاقتصاد. صحيفة السوداني المادة السابقة بشة .. ونهاية المشوار الحزين ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل المقالة القادمة الطيران المدني ( 2).. بقلم الطاهر ساتي

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