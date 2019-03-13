بشة .. ونهاية المشوار الحزين ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• خطوة شطب محمد أحمد بشير الشهير بـ(بشة) من كشوفات الهلال بتلك الطريقة لم تجد القبول وسط الاهله.

• استنكر الجميع مغادرة قائد الهلال بهذا الاسلوب .. بعد ان قدم أجمل سنوات عطاءه الكروي مع النادي الازرق.

• لماذا ظل يتعامل مجلس الهلال مع (كباتن) الفريق بتلك الطريقة .. ونعلم جيدا الاسلوب الذي ترجل به مخضرمي النادي الازرق في التسجيلات الماضية.

• البعض من الجماهير الهلال تري ان اللاعب يستحق ان يواصل مشواره مع الفريق لسنوات قادمة .. خاصة وان بشة يعتبر جلاد الوصيف في مباريات القمة.

• والخطوة التي أقدم عليها بإعلان اعتزاله في هذا التوقيت .. تعتبر غير ايجابية وكان الافضل الجلوس معه من اجل التراجع عن تلك الخطوة.

• وبالرغم من تراجع اللاعب عن تلك الخطوة .. إلا ان اللاعب لم يعود الي موقعه في النادي الازرق من جديد.

• كما ان لاعب بقيمة بشة لا يمكن الاستغناء عنه بكل هذه السهولة .. ويعتبر اللاعب المفضل لجميع المدربين الذين عملوا في الهلال.

• وللأمانة يعتبر مستوى بشة حاليا افضل مليون مرة من بعض اللاعبين.

• الازرق في حاجة ماسة لمجهودات بشة في بطولة الكونفدرالية .. خاصة وان المرحلة القادمة في حال تأهل الهلال يحتاج فيها لعناصر الخبرة.