- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
• خطوة شطب محمد أحمد بشير الشهير بـ(بشة) من كشوفات الهلال بتلك الطريقة لم تجد القبول وسط الاهله.
• استنكر الجميع مغادرة قائد الهلال بهذا الاسلوب .. بعد ان قدم أجمل سنوات عطاءه الكروي مع النادي الازرق.
• لماذا ظل يتعامل مجلس الهلال مع (كباتن) الفريق بتلك الطريقة .. ونعلم جيدا الاسلوب الذي ترجل به مخضرمي النادي الازرق في التسجيلات الماضية.
• البعض من الجماهير الهلال تري ان اللاعب يستحق ان يواصل مشواره مع الفريق لسنوات قادمة .. خاصة وان بشة يعتبر جلاد الوصيف في مباريات القمة.
• والخطوة التي أقدم عليها بإعلان اعتزاله في هذا التوقيت .. تعتبر غير ايجابية وكان الافضل الجلوس معه من اجل التراجع عن تلك الخطوة.
• وبالرغم من تراجع اللاعب عن تلك الخطوة .. إلا ان اللاعب لم يعود الي موقعه في النادي الازرق من جديد.
• كما ان لاعب بقيمة بشة لا يمكن الاستغناء عنه بكل هذه السهولة .. ويعتبر اللاعب المفضل لجميع المدربين الذين عملوا في الهلال.
• وللأمانة يعتبر مستوى بشة حاليا افضل مليون مرة من بعض اللاعبين.
• الازرق في حاجة ماسة لمجهودات بشة في بطولة الكونفدرالية .. خاصة وان المرحلة القادمة في حال تأهل الهلال يحتاج فيها لعناصر الخبرة.
كانت هذه تفاصيل خبر بشة .. ونهاية المشوار الحزين ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.