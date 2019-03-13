عضو بالعمال البريطاني: البقاء في الاتحاد الأوروبي الحل الوحيد للأزمة الحالية

أكد عضو حزب العمال البريطاني مصطفى رجب أن الحل الوحيد للخروج من المأزق الحالي هو التصويت مرة أخرى، وتتم الموافقة فيه على البقاء في الاتحاد الأوروبي.

وقال عضو حزب العمال ـ في تصريح خاص ل "إكسترا نيوز " ـ إن الاتحاد الأوروبي لن يوافق على الطريقة التي تريد بريطانيا الخروج به من "البريكسيت"، وفي المقابل لن يوافق البرلمان على منهج الاتحاد الأوروبي في الخروج، مشددا على أن بريطانيا أمام طريق مسدود.

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وأضاف أن مجلس العموم البريطاني يجرى يوميا اقتراعا على "البريكسيت " يأتي بالرفض، مشيرا إلى أن بريطانيا تواجه أيضا مشكلة تخص أيرلندا ، خاصة بعد عقد اتفاقية السلام ، مشيرا إلى أن البريكست سيقسم ايرلندا إلى دولتين ، وهو ما يرفضه الشعب الأيرلندي، حيث ستنضم أيرلندا الجنوبية للسوق الأوروبي، وأيرلندا الشمالية ستنفصل عنه لتبعيتها لبريطانيا ، مما يؤدي إلى ترسيم حدود بينهما.

وشدد عضو حزب العمال على أن الحل الوحيد للمشكلة التي تواجهها بريطانيا حاليا هو البقاء في الاتحاد الأوروبي.