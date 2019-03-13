مستشار النمسا: الاتحاد الأوروبي يدعم أي قرار يجنب خروج بريطانيا «دون اتفاق»

قال مستشار النمسا سيباستيان كورتس اليوم الأربعاء، إن رؤساء حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يؤيدون بالإجماع أي قرار يحول دون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
وأضاف كورتس - في تصريح نقلته شبكة "يورونيوز" الأوروبية - أنه يتوقع ألا يحظى التصويت المقرر إجراؤه اليوم بمجلس العموم البريطاني حول خروج بريطانيا من الكتلة دون اتفاق بالأغلبية ، وفي هذه الحالة من المقرر إجراء تصويت على تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي غدا الخميس.
وقال كورتس" أفترض أن هناك إجماعا بين رؤساء حكومات الاتحاد الأوروبي حول تأييد تجنب سيناريو الخروج دون اتفاق وهو ما يطلق عليه بريكست صعب".
يذكر أن نواب البرلمان البريطاني صوتوا أمس الثلاثاء، ضد خطة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الخاصة بالخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بواقع391 صوتا مقابل 242 صوتوا لصالحها.
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