زينت شوارع السودان اليوم بالهدوء غير المعتاد، وخلت من مظاهر الحياة حيث كانت تنضب في بيوت مواطنيها المحتمين بمنازلهم استجابة لدعوة القوي الموقعة علي اعلان الحرية والتغيير اليوم الاربعاء 13 مارس 2019م.

حيث خلت الشوارع والمحال التجارية والصيدليات من الناس وسط هدوء وسكون تام تلبية لاعلان القوي الموقعة علي اعلان الحرية والتغيير "جسم غير حكومي " تضم قوي معارضة ومنظمات مجتمع المدني، بالسودان في وقت سابق عن عزمهم على العصيان المدني لإسقاط الحكومة.

جانب من المناطق التي لبت نداء دعوة تجمع المهنيين : - المنطقة الصناعية الخرطوم - سوق مدينة ربك Advertisements - الصيدليات الخاصة بالعاصمة والولايات. - مصنع وشركة JTI (البرنجي) - بنك بيبلوس

اشتعلت موجة الغضب التي يعيشها المجتمع السوداني بعد رفع أسعار الأدوية إلى 300% بسبب ما أقرته الحكومة من تحرير أسعار الدواء بديسمبر من العام الماضي ، نتيجة لتعويم الجنيه السوداني ورفع الدعم عن الوقود والسلع الأساسية، لسوء الأوضاع الاقتصادية بعدما وصل معدل التضخم إلى 1.3% في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.