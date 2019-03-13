أردوغان يهاجم نتنياهو: عد إلى رشدك فأنت قاتل الأطفال الظالم

شن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، هجوما حادا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طالبا منه أن "يعود إلى رشده"، مؤكدا أنه أصدر توجيهاته لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، لمواصلة مداولاته مع المجتمع الدولي بشأن قضية القدس.

وقال أردوغان في تصريحات نشرتها وكالة "الأناضول" الرسمية: "نتنياهو… عد إلى رشدك، فأنت الظالم الذي يقتل الأطفال الفلسطينيين وهم بعمر السبع سنوات".

وعلق الرئيس التركي على الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى، أمس الثلاثاء، قائلا: "بإذن الله لن يستطيع أحد أن يُنسينا قضية القدس، ما دامت هذه الأمة قائمة على قدميها. سيجدوننا أمامهم في كل هجوم يتعرض له مسجدنا المبارك، ولن نلتزم الصمت مع شعبنا حتى لو صمت الجميع. سنواصل نضالنا من أجل الدفاع عن القدس حتى نفسنا الأخير، بما يليق بمكانتها لدى العالم الإسلامي".

وتابع: "نحن لم نظلم أي يهودي ولم نعتد على أي كنيس في تركيا، فلا تستفزونا لأننا نربأ بأنفسنا عن مثل هذه الممارسات، كما أننا سنحاسبكم أمام المجتمع الدولي. لن نرضى بتدنيس المسجد الأقصى وقبة الصخرة بالأحذية، مثلما لن نتجاهل قلة الاحترام للآذان".

وقالت وكالة "القدس"، إن أعدادا كبيرة من القوات الإسرائيلية الخاصة، اقتحمت المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، أمس الثلاثاء، وسط أجواء شديدة التوتر تسود المسجد.

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وقال مسؤول العلاقات العامة والإعلام في الأوقاف الإسلامية الفلسطينية، فراس الدبس "إن قوات العدو الخاصة اقتحمت مسجد قبة الصخرة، واعتدت على رئيس حراس المسجد الأقصى، وعدد من العاملين في المسجد، وأشاعت أجواء من الهلع بين صفوف النساء والأطفال في المسجد".

وقال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، إن القوات الإسرائيلية اعتقلت 51 فلسطينيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بينهم أطفال وامرأة.

وقتلت القوات الإسرائيلية بالرصاص، أمس، فلسطينيين اثنين في الضفة الغربية قالت إن أحدهما هاجمها بسكين.

وأعيد، فجر اليوم، فتح بوابات المسجد الأقصى التي أغلقتها القوات الإسرائيلية بعد إخراج المصلين من المسجد، أمس، إثر اتهامها للفلسطينيين بإلقاء قنبلة حارقة على مركز للشرطة الإسرائيلية داخل مجمع الحرم القدسي.