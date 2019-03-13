139 مستوطنًا وطالبًا تلموديًا يقتحمون الأقصى بحراسة الاحتلال الإسرائيلى

اقتحم 59 مستوطنًا، و80 طالبًا من المعاهد التلمودية، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلى.

وجرت الاقتحامات من باب المغاربة بمجموعات صغيرة ومتتالية، ونفذوا جولات استفزازية فى المسجد، قبل مغادرته من جهة باب السلسلة. وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت فجر اليوم 5 مواطنين مقدسيين، من بلدة العيسوية وقرية الجديرة فى القدس المحتلة.