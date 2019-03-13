تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع العقارات

تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.04% خاسرة عدد 4.19 نقطة، لتغلق عند مستوى 9761.69 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 8.2 مليون سهم بقيمة 275.97 مليون ريال قطرى عبر 5154 صفقة، وارتفع 19 سهماً، وانخفض 23 سهما، واستقر سهمين.

وتراجعت قطاع العقارات بنسبة 2.03%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.66%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.96%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.38%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.27%، ثم قطاعى الصناعات والتأمين بنسبة 0.01%.

