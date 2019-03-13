فيينا.. عاصمة الجمال للعام العاشر على التوالى.. وتراجع لندن ونيويورك

تصدرت العاصمة النمساوية فيينا، تصنيف المدن الأكثر ملائمة للعيش للعام العاشرة على التوالي، تليها زيوريخ وأوكلاند، (حيث تراجعت لندن ونيويورك في المرتبة 41 و 44 على التوالى.

ووفقاً لتصنيف ميرسر، وهي أكبر شركة في العالم للموارد البشرية وتصنف المدن كل عام، فقد واصلت فيينا سمعتها المستمرة منذ عقد من الزمان باعتبارها المدينة الأكثر ملائمة للعيش.

كما سيطر على المراكز العشرة الأولى المدن الناطقة بالألمانية، بينما احتلت زيورخ السويسرية المركز الثانى، كانت فانكوفر وأوكلاند المدينتين الوحيدتين غير الأوربيتين اللائي وضعن القائمة.

Advertisements

وجاء التصنيف كاتالى: "فيينا "النمسا"، زيورخ "سويسرا"، فانكوفر "كندا"، أوكلاند "نيوزيلندا"، دوسلدورف "ألمانيا"، فرانكفورت "ألمانيا"، كوبنهاجن "الدنمارك"، جنيف "سويسرا"، بازل "سويسرا".

وفيينا مدينة ذات 1.9 مليون نسمة، مشهورة بالهندسة المعمارية المجيدة لماضيها الإمبراطوري مع القصور المذهبة وقاعات الأوبرا المنحلة المليئة بالموسيقى الكلاسيكية.