إيران تهدد بتطوير الدفاع لمواجهة المشاريع النووية بالمنطقة

اتهم مسؤول أمني إيراني كبير، اليوم الأربعاء، القوى الإقليمية بإنفاق الأموال على "مشاريع نووية مشبوهة"، وحذّر من أن هذه التهديدات ستجبر طهران على مراجعة إستراتيجيتها الدفاعية، وفقاً لوكالة رويترز.
ولم يحدد شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، دولاً بعينها، بينما تقول الولايات المتحدة وإسرائيل، إن برنامج إيران النووي يمثل تهديدًا للأمن العالمي، وتصر إيران على أن نشاطها النووي سلمي تمامًا.
ونقلت وكالة فارس للأنباء عن شامخاني قوله :"إن بعض دول المنطقة تنفق دولاراتها على مشاريع نووية مشبوهة يمكن أن تعرض أمن المنطقة والعالم للخطر".
وأضاف :"إن تهديدات جديدة كهذه ستجبرنا على مراجعة إستراتيجيتنا القائمة على طبيعة وجغرافيا التهديدات الجديدة ، والتنبؤ بمتطلبات بلدنا والقوات المسلحة"، وقال شمخاني إن طهران تراقب "الأنشطة غير العادية" لدول المنطقة.
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