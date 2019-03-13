زيارة غير معلنة لوالي شمال دارفور إلى إدارتي الكهرباء والمياه بالفاشر

قالت وكالة الأنباء السودانية ـ سونا، إن والي ولاية شمال دارفور، الفريق الركن النعيم خضر مرسال، أشاد بالجهود التي يبذلها المهندسون والعاملون بمرفقي المياه والكهرباء وإدارتهم بالفاشر من أجل توفير خدمات مستقرة للمواطنين.
وذكرت أن الوالي قام بزيارة غير معلنة إلى محطتي الكهرباء والمياه بالفاشر في إطار زياراته التفقدية للمرافق الخدمية بحاضرة الولاية.
وقال مرسال في تصريحات صحفية عقب الزيارة التفقدية، إن السلطات المختصة بالحكومة الاتحادية استجابت لمطلب الولاية الخاص بصيانة مولدات الكهرباء التي خرجت عن الخدمة، مشيرا إلى أن السلطات المختصة قد وعدت بصيانة جميع الماكينات المتعطلة.
وأعلن عن وصول مولد كهربائي إضافي إلى حاضرة الولاية، فيما ينتظر وصول مولدين آخرين خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى انتظار وصول عشر مولدات أخرى من مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور وذلك بعد الانتهاء من الأعمال المدنية الخاصة بتركيب تلك المولدات.
وأكد مرسال عزم حكومته على معالجة كافة الإشكالات والتحديات التي تواجه مرفقي المياه والكهرباء بحاضرة الولاية حتى ينعم المواطن بخدمات مستقرة في المجالين، وقال مرسال معيار حكومته في الأداء هو تحقيق رضا المواطن.
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