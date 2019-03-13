زيارة غير معلنة لوالي شمال دارفور إلى إدارتي الكهرباء والمياه بالفاشر

قالت وكالة الأنباء السودانية ـ سونا، إن والي ولاية شمال دارفور، الفريق الركن النعيم خضر مرسال، أشاد بالجهود التي يبذلها المهندسون والعاملون بمرفقي المياه والكهرباء وإدارتهم بالفاشر من أجل توفير خدمات مستقرة للمواطنين.

وذكرت أن الوالي قام بزيارة غير معلنة إلى محطتي الكهرباء والمياه بالفاشر في إطار زياراته التفقدية للمرافق الخدمية بحاضرة الولاية.