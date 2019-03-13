مصرع سيدة وإصابة (35) شخصاً نصفهم من أسرة واحدة في تصادم بص مع جرار

لقيت سيدة حتفها وأصيب (35) آخرون بجروح متفاوتة جراء تصادم بص سياحي وجرار بالطريق الدائري شمال بحري .
ونقل مصدر مطلع، أن البص أقل الركاب من الخرطوم متجهاً الى بورتسودان، إلا أنه قبل مغادرته حدود العاصمة وقع إصطدام بينه وعربة جرار كانت تسير في الاتجاه المعاكس، أسفر عن مصرع سيدة، وإصابة 35 بينهم نساء وأطفال نقلتهم شرطة المرور الى حوادث بحري .
وأشار المصدر وبحسب صحيفة السوداني، الى أن إصاباتهم متفاوتة وكشف ذات المصدر عن أن بين المصابين نحو 15 شخصاً من أسرة واحدة كانوا في طريقهم للمشاركة في مناسبة زواج .
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