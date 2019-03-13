شاهد.. تمثال ملك المغرب إلى جانب مشاهير وزعماء سياسيين في باريس

ظهر تمثال الملك المغربي محمد السادس في متحف ”غريفين“ للشمع في العاصمة الفرنسية باريس، إلى جانب تماثيل مشاهير وزعماء سياسيين مثل انجيلا ميركل وغاندي وانشتاين.
وأنجز النحات ”جون غي كومونت“، تمثال الملك محمد السادس، مسترشدا بصور وفيديوهات للملك. ويبدو التمثال الجديد أكثر شبهًا بالملك المغربي من سابقه، والذي كان ضمن مجموعة تماثيل الزعماء السياسيين، الذين اعتدي عليهم من قبل امرأة عارية الصدر، خصوصًا تمثال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأضيف تمثال محمد السادس الجديد ضمن مجموعة خاصة بـ 30 شخصية عالمية، من بينها إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وقريبا زوجته بربيجيت. ويضم المتحف الموجود بالدائرة 9 في العاصمة الفرنسية باريس، ما لا يقل عن 200 تمثال، وقد تم افتتاحه في العام 1882.
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