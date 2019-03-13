وزير ديوان الحكم الاتحادي يلتقى بوالي الخرطوم

التقى الاستاذ حامد ممتاز وزير ديوان الحكم الاتحادي ظهر اليوم بمكتبه بوالي ولاية الخرطوم الفريق اول شرطة هاشم عثمان الحسين وبحث اللقاء ما يترتب عمله في المرحلة المقبلة بضرورة مضاعفة الجهد في الاهتمام بمعاش الناس وتوفير السلع الضرورية وتذليل كافة المعوقات والاهتمام بمتابعة انسياب السلع الضرورية من وقود وقمح للمواطنين والعمل على استقرار الاوضاع الاقتصادية و الامنية بالولاية .
وأكد الوزير ضرورة الالتزام بالموجهات التي وردت في خطاب رئيس الجمهورية وضرورة الالتزام بجمع الصف الوطني وتهيئة الناس للمرحلة المقبلة بجمع مكونات المجتمع السوداني المختلفة .
وأشار الوزير الى أن مجتمع ولاية الخرطوم يضم كل مكونات المجتمع السوداني وأكد ضرورة الاهتمام بمكوناته كما وجه كذلك الاهتمام بتنمية المجتمعات وتوفير الخدمات وعلي رأسها تأمين وتحسين معاش الناس .
ومن جانبه أكد والي ولاية الخرطوم أن اللقاء كان مفيدا وقال "سوف نعمل وفق توجيهات الرئيس والوزير بالتعاون والمساعدة حتى نعبر الى بر الامان" .
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